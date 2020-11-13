В Украине могут легализовать оружие, но не все.

Об этом заявил в эфире канала «Украина 24″сообщил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко. Он предложил вынести этом вопрос на всеукраинский референдум, чтобы люди высказали свою точку зрения.

«У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил бы такое… Давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос — разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься», — сказал он.

По словам Геращенко, главный аргумент против легализации — вероятность случайных смертей. Он добавил, что данный вопрос является очень серьезным: «Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо».

Как сообщалось ранее, в Киеве на улице Героев Космоса в районе 4 утра экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Subaru из-за нарушения правил дорожного движения. После этого между сторонами произошла перестрелка.

Напомним, 13 октября в Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников, были слышны выстрелы.