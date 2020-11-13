Завтра, 14 ноября, в Украине начинает действовать карантин выходного дня. При этом в двух городах уже третий день протестуют против новых ограничений.

Об этом сообщает «Объектив».

Так, в Харькове люди вышли на протест с плакатами «Нет карантину выходного дня», «Имею право работать», «Нас уже закрылось 40%». Украинцы утверждают, что от власти нет компенсации, поэтому некоторые увольняют персонал.

Протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает «Центр черкасских медиа». Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: «Гетманцев — не путай! Малый бизнес с крупными сетями», «Право на труд», «Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин» и тому подобное.

В Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание «Галицкий корреспондент». Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы. Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.

https://www.youtube.com/watch?v=TGqbycinink&feature=emb_logo