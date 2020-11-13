В Киеве на улице Героев Космоса в районе 4 утра экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Subaru из-за нарушения правил дорожного движения. После этого между сторонами произошла перестрелка.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в салоне троих мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам — мужчины выбежали из авто и начали убегать.

«Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж. Инспекторы задержали беглецов неподалеку от места остановки автомобиля», — говорится в сообщении полиции.

Патрульного госпитализировали медики.