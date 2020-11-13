В Украине 11 787 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) за сутки. Заболели в том числе 388 детей и 555 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
За последние сутки:
госпитализированы — 1587 человек;
летальных случаев — 172;
выздоровели — 6155 человек;
За все время пандемии в Украине:
заболело — 512 652 человека;
выздоровели — 233 849 человек;
летальных случаев — 9317;