В Украине 11 787 новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) за сутки. Заболели в том числе 388 детей и 555 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

За последние сутки:

госпитализированы — 1587 человек;

летальных случаев — 172;

выздоровели — 6155 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело — 512 652 человека;

выздоровели — 233 849 человек;

летальных случаев — 9317;