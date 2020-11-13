13 ноября советники лидеров Украины, Франции, Германии и России проведут онлайн-переговоры в рамках встречи в нормандском формате.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

На повестке дня — ускорение переговорного процесса, а также обсуждение представленного украинской стороной плана действий по Донбассу.План по Донбассу — что предусматривает

Украина предлагает шаги для полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО, что даст возможность провести выборы на данной территории весной 2021 года:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО (в частности, об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ОРДЛО);

восстановление контроля над участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в 4 раза.

Согласно этому Плану, выборы на территории ОРДЛО проведут только при выполнении вышеуказанных условий. Сами выборы в ОРДЛО должны состояться не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Также в «Плане совместных шагов» предусматривается проведение обмена пленными в формате «всех на всех» в срок до 15 декабря 2020.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что дата проведения выборов на Донбассе — 31 марта 2021 года — не является однозначной, время можно перенести.

