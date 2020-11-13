Дата проведения выборов на Донбассе — 31 марта 2021 года — не является однозначной, время можно перенести.

Как заявил в интервью ТСН глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, а также установление украинских институтов власти, которые могут обеспечить проведение выборов по украинским законам.

«Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции», – отметил он.

По словам Кравчука, 31 марта возможно провести выборы в том случае, если Верховная Рада примет соответствующий закон в январе.

«Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовиться. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы», – пояснил глава делегации.

Он добавил, что еще нужно принять законы о демилитаризации и о недопущении преследования невиновных лиц (об амнистии).

«Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону», – подчеркнул Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у него нет претензий к России и к ОРДЛО, несмотря на то, что накануне на Донбассе погибли украинские бойцы.

Он также подчеркивал, что война на Донбассе — реальная, поскольку участие в ней принимают войска РФ и военная техника страны-агрессора. По этой причине называть ее гражданской — неверно.