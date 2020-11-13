Власти Житомира приняли решение не вводить карантин выходного дня. Решение было принято несмотря на то, что у местных чиновников нет такого права.

Такое заявление сделал мэр города Сергей Сухомлин на своей странице Facebook.

«У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения — это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи», — заявил мэр Житомира.

По его словам, в условиях активного распространения COVID-19 «2 дня локдауна на ситуацию не повлияют».

«По результатам: коронавирусом переболели 16 человек из 40. Сразу приходит в голову, что официальная статистика несколько отличается от реалий», — отметил Сухомлин.

Также он сообщил, что на следующей неделе ИФА-тестирование пройдут все работники школ Житомира.

«Получив результаты будем решать как открывать старшие классы», — резюмировал мэр.

Как мы уже рассказывали ранее, в Чернигове местные власти направили обращение к Кабинету министров и к народным депутатам об отмене карантина выходного дня.

А также, в связи с введением карантина выходного дня в Украине, все кинотеатры будут работать по новым правилам, учитывая ограничения.