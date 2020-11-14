12-13 ноября состоялись два поединка украинской баскетбольной Суперлиги.

«Черкасские Обезьяны» — «Николаев» — 85:81 (21:13, 19:17, 27:23, 18:28)

«Обезьяны» Иван Ткаченко (31 + 6 подборов + 4 блок-шота), Владимир Конев (23 + 4 перехвата), Дмитрий Скапинцев (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Антон Дзюба (4 + 5 передач + 4 подбора), Александр Кобец (3) «Николаев»: Дарнелл Эдж (24 + 4 подбора), Макс Конате (21 + 15 подборов), Натан Эдриен (16 + 6 подборов — 4 потери), Кот Омоера (11 + 9 передач + 7 подборов), Иларион Боном (5 ) Черкасс в своем десятом матче одержали первую в сезоне победу, несмотря на то, что стали первой в этом чемпионате командой, которая провела игру без легионеров. Сейчас таким в составе «Обезьяна» остается Сеад Хаджифейзович, но он не играл по состоянию здоровья. Кроме того, не пошла игра у лидера хозяев Александра Кобца. Однако на этот раз судьбу противостояния решил дуэт Ткаченко — Скапинцев.

«Харьковские Соколы» — «Прометей» (Каменское) — 79: 102 (20:29, 17:22, 27:27, 15:24)

«Соколы»: Ларона Денди (18 + 5 подборов), Брэндон Боґґс (16), Игорь Бояркин (12 + 7 передач — 4 потери), Илья Немца (11), Дехуан Граф (7 + 7 передач), Александр Луна (5 + 5 подборов) «Прометей»: Денис Лукашов (19 + 5 передач), Майкл Майерс (15+ 6 подборов + 4 передачи), Ди-Джей Стивенс (14 + 5 подборов), Маркиз Рид (12 + 5 подборов), Максим Луценко (10) Илья Сидоров (9), Александр Липовый (8 + 12 подборов + 7 передач), Вячеслав Петров (8 + 4 подбора + 4 передачи), Александр Беликов (7) «Прометей» взял реванш перед харьковчанами за сенсационную домашнее поражение на старте чемпионата. Также 12 ноября должен состояться поединок между «Киев-Баскет» и «Тернополем». Но игру отменили из-за шесть положительных ПРЛ-тестов в рядах Тернополя. «Киев-Баскет» в дальнейшем лидирует, имея в активе девять побед в девяти матчах. У «Днепра» — семь побед в «Прометее» — шесть. «Запорожье» и «Тернополь» выиграли по пять матчей, «Одесса» и «Химик» — по четыре, «Строитель» и «Харьковские« Соколы »- два. В «Николаева» и «Черкасских обезьян» — по одной победе. Сегодня, 14 ноября, «Одесса» будет принимать «Химик». Начало встречи — 16:00.

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