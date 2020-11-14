Человеческий ресурс — один из главных украинских сокровищ. Но сейчас первоклассные инженеры и IT-специалисты работают не на родину, а на западные корпорации. А простым работягам приходится выезжать и строить польскую экономику. Так ли это плохо, как кажется, пояснил экономический эксперт и инвестор из Израиля Григорий Зайд в интервью телеканалу «Украина 24».

IT на аутсорсинг — это отток мозгов?

На самом деле нет, считает специалист. Он уверен, что каждая страна может предложить и продать миру то, что ее люди умеют лучше всего. Израиль, например, успешный в генерации новых идей для производства товаров и услуг. А Германия — в их реализации. В любом случае, те, кто работают на аутсорс, остаются в своей стране, в идеале платят налоги и тратят деньги на родине. Это не создает рисков для экономики. «В аутсорсинга я не вижу ничего плохого. Нужно понять, что может предложить на рынке украинский специалист по качественной техническим и навыками. И если это сегодня аутсорсинг, я не вижу в этом ничего плохого. Люди будут работать на ту экономику, которая предъявляет спрос. Это не экспорт мозгов. Плохо будет, если эти люди поедут из Украины в другие страны. Вот это будет плохо », рассказал экономический эксперт.

Работники присылают домой много денег. Это хорошо?

Действительно, трудовые мигранты переводят в Украину по 11 млрд долларов в год. Это большая часть всей валюты, поступающей в страну, — порой больше, чем приносит экспорт зерна. Но если посмотреть на вопрос глобально, окажется, что выгоды стране это не приносит. «Я бы оценил это как очень негативное явление. Потому что человеческий ресурс — один из важнейших для любой экономики. И в экономике Украины он используется не в той мере, в какой мог бы. Ведь при использовании человеческого ресурса создается продукт, зарплата в составе этого продукта — только небольшая часть. Именно эта часть — тоже частично — направляется в Украину человеком, который работает за рубежом. Это неэффективная использования трудового ресурса, которое только может быть. Хуже может быть только если человек поедет и вообще ничего не отправит », — отметил эксперт. Это очень опасная тенденция, считает эксперт. В худшем случае такая динамика может даже привести к краху государства. Ведь кто будет развивать страну, если едут обычно образованные и энергичные люди? Важный момент: в борьбе с этой угрозой важно не перегибать палку. По словам Зайда, административные барьеры недопустимы — благополучие каждого отдельного человека превыше всего. Решить проблему можно только создав в стране условия, в которых люди смогут зарабатывать, не выезжая. Именно это и является задачей государства, говорит эксперт.