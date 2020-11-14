Один из самых известных британских преступников, серийный убийца Питер Сатклифф, известный как Йоркширский потрошитель, умер в возрасте 74 лет от осложнений, вызванных Covid-19. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что в Сатклиффа в начале ноября был обнаружен коронавирус. Положительный тест на Covid-19 он сдал вскоре после того, как провел несколько дней в одной из больниц за пределами тюрьмы, куда его доставили для обследования. Как сообщает издание, он отказался от лечения, а до этого долгое время страдал от проблем со здоровьем: в частности, у него были проблемы с сердцем, диабет и ожирение. Питер Сатклифф, который работал могильщиком, а потом водителем грузовика, с 1975 до 1980 года убил не менее 13 женщин и пытался убить еще семь. Почти все убийства были совершены на территории графства Йоркшир. Среди жертв Сатклиффа были как проститутки, так и женщины других профессий. Для поимки Йоркширского потрошителя была развернута одна из самых масштабных в британской истории операций. Преступника задержали только в январе 1981 года после того, как застали с секс-работницей в его автомобиле, на котором были подделаны номера. Сатклиффа арестовали 2 января 1981 в английском городе Шеффилд. Он был осужден 22 мая того же года до 20 пожизненных сроков. Во время суда даже сам Сатклифф удивился, что ему удалось продержаться так долго. «Это было просто чудо, что они не задержали меня раньше, — у них были все факты», — сказал он. К слову, в мире зафиксировали новую рекордное количество заражений Covid-19 в сутки. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, в Украине за сутки 12 ноября Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 11 787 человек. Это на 730 человек больше, чем в предыдущий день (11057).