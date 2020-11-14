Совет по конкуренции в Турции оштрафовала Google на 196 700 000 турецких лир ($ 25600000) в результате проведенного расследования и выявленных злоупотреблений из-за доминирования на рынке. Компанию Google обвинили в нарушении правил честной конкуренции и предоставления несправедливого преимущества отдельным компаниям путем формирования приоритетности ответов на поисковые запросы, сообщает Укринформ. «Размещение текстовых объявлений в верхней части общих результатов поиска с рекламой неуверенной и интенсивной качества, выше результатов органического поиска, которые не приносят им прибыли от рекламы, является нарушением Закона о защите конкуренции № 4054, и усложняет деятельность отдельных компаний на рынке контентных услуг», — говорится в обосновании наложенного штрафа. В результате проведенного расследования и сделанного вывода Google был оштрафован на 196 700 000 турецких лир ($ 25600000). Совет по конкуренции в ходе расследования 4 ноября заслушала защиту компании Google с помощью онлайн-видеоконференции, которая длилась 3,5 часа. Как известно, это не первый подобный случай. В марте 2019 Европейская комиссия уже наложила на Google штраф $ 1690000000 за нарушение антимонопольных правил ЕС по интернет-рекламы. В октябре этого года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу. В ответ компания заявила, что сам иск несовершенен. Позже антимонопольный комитет Италии начал расследование против Google из-за возможного злоупотребления монополистской положением на рынке интернет-рекламы.

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