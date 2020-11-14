В мире по состоянию на утро 14 ноября, зарегистрировано более 53,7 миллиона случаев заражения коронавируса, при этом 37,5 миллиона человек уже преодолели болезнь. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer. Согласно им, в мире выявлено 53766702 случаи коронавируса, в том числе 1309703 летальных, выздоровели 37535282 лица. В США в настоящее время зафиксировано 11066546 случаев, в Индии 8773479, а в Бразилии — 5819496. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 12524 человек. Это на 737 человек больше, чем в предыдущий день (11787). Также известно, что выздоровели 4962 человека (в предыдущий день 6155), а 191 — умерли от осложнений (вчера 172 человека). За последние сутки заболело 474 ребенка и 496 медработников. Всего с начала пандемии состоянию на утро 14 ноября в стране, заболело — 525 176 человек, выписаны — 238 811 человек, летальных случаев — 9508, проведено ПЦР-тестов — 3876966.