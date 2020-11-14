Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» «Я часто слышу, особенно в СМИ, в том числе и в России, мол Россия также может ввести миротворцев неконтролируемой территорию, я не знаю даже какую, Украина, то есть« ДНР »и« ЛНР ». Я думаю, что это был бы просто абсурд, потому что в данном случае произошло бы очень серьезный перекос в мировом масштабе », — сказал Кравчук. Он пояснил, что Россия, которая до этого момента ведет агрессию против Украины, но скрывает ее под ширмой, что это «внутреннее дело Украины», — в таком случае вынуждена была бы признать прямую агрессию. «В данном случае произошло бы очень интересная вещь: агрессор является миротворцем. Я в это не верю », — добавил глава украинской делегации в ТКГ. Накануне стало известно, что Украина подготовила новые детали к предложенному ТКГ Плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе. Они включают передачу Украине контроля над границей и полную демилитаризацию ОРДЛО. Несмотря на это глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что пока нет оснований для создания подгруппы ТКГ по возврату Украине границы. Отметим, что Германия и Франция уже поддержали Украину в вопросе единого Плана действий по Донбасса. Ранее на этой неделе представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, что представленный Украины «план Кравчука» по урегулированию военного конфликта на востоке страны противоречит Минским соглашениям. Напомним, 10 ноября сообщалось, что мирный план Украины по Донбасса взят за основу в Трехсторонний контактной группе. К слову, Кравчук в ТКГ призвал оккупантов провести обмен пленными до конца года. Как известно, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев предлагает прекратить конфликт в ОРДЛО в начале 2021 и провести там выборы. Голосование предлагается провести после полной демилитаризации региона. В тот же день Украина обнародовала пять пунктов мирного плана по Донбасса.

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