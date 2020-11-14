Полиция задержала двух авторитетов, один до смерти замучил мужа в Запорожской области, другой — устроил разбойное нападение на Ровенщине. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. Отмечается, что в начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина и сообщила, что неизвестный ворвался в квартиру, и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После того домой муж больше не вернулся.

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Вскоре полиция установила организатора и участника похищения. Организатор, 55-летний криминальный «авторитет», хотел получить средства от 40-летнего мужчины. В этом ему помогал 30-летний житель Запорожья, и ворвался в квартиру. Известно, что злоумышленники пытали мужчину на берегу реки. От полученных травм последний скончался. Его тело вывезли в лесопосадку, где тщательно спрятали. Сейчас задержанному соучастнику сообщено о подозрении в похищении человека и нарушении неприкосновенности жилища. Организатора объявлен в розыск заочно. Еще один задержанный, 26-летний «авторитет» из Ровенской, находился в розыске за разбойное нападение. Он вместе с сообщниками напал на местных жителей, отобрал деньги и личные вещи. Задержанные мужчины скрывались на базе отдыха Ровенской области.