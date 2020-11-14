В Украине за минувшие сутки, 13 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 12524 человек. Это на 737 человек больше, чем в предыдущий день (11787). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также известно, что выздоровели 4962 человека (в предыдущий день 6155), а 191 — умерли от осложнений (вчера 172 человека). За последние сутки заболело 474 ребенка и 496 медработников. Всего с начала пандемии состоянию на утро 14 ноября в стране, заболело — 525 176 человек, выписаны — 238 811 человек, летальных случаев — 9508, проведено ПЦР-тестов — 3876966. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 11 787 человек. Это на 730 человек больше, чем в предыдущий день (11057). Также известно, что выздоровели 6155 человек (в предыдущий день 6235), а 172 — умерли от осложнений (вчера 198 человек). Всего с начала пандемии состоянию на утро 13 ноября в стране, заболело — 512 652 человека, выздоровели — 233 849 человек, летальных случаев — 9317, проведено ПЦР-тестов — 3828912.