В Латинской Америке состоялось три заключительных поединка третьего тура квалификации на мундиаль-2022. Как уже сообщал «Главком», ранее сборная Аргентины потерпела неожиданных очковых потерь дома. Сейчас самым большим сюрпризом стало разгромное поражение колумбийцев в домашнем матче против команды Уругвая. Колумбия — Уругвай — 0: 3 Голы: 0: 1 — Эдинсон Кавани (5). 0: 2 — Луис Суарес (54, с пенальти). 0: 3 — Дарвин Нуньес (73) Чили — Перу — 2: 0 Голы: 1: 0 — Артуро Видаль (19). 2: 0 — Артуро Видаль (34) Бразилия — Венесуэла — 1: 0 Гол: 1: 0 — Фирмино (66) Бразилия с девятью очками возглавляет таблицу. Аргентинцы отстают на два пункта и идут вторыми. Эквадор и Уругвай имеют по шесть пунктов, Парагвай — пять, Чили и Колумбия — по четыре, Перу — один. Венесуэла и Боливия проиграли во всех трех матчах. Заметим, напрямую из Латинской Америки на мундиаль пробиваются четыре первых сборных. Пятая играть поединок плей-офф. Следующие матчи квалификации чемпионата мира в Латинской Америке состоятся 17-18 ноября. Бразилия будет играть на выезде против Уругвая, Аргентина поедет в Перу.

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