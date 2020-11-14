Петиция на сайте президента об отмене карантина выходного дня всего за четыре дня набрала 25000 голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства. На момент публикации материала с петицию проголосовали почти 27 000 человек. Автором петиции выступила Екатерина Егорова. В тексте петиции они привела выдержки из законодательства, в которых говорится о правах граждан на предпринимательскую деятельность, работу, соцзащиту, необходимый жизненный уровень и компенсацию со стороны государства за потери, вызванные незаконными решениями. Женщина утверждает, что введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики, а также приведет к убыткам и закрытием заведений, в результате чего десятки тысяч человек потеряют работу. Автор и подписанты петиции требуют отменить карантин выходного дня, а в будущем проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса при принятии подобных решений. Напомним, в Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня, ограничения будут действовать на выходных до конца ноября. Ряд городов Украины уже отказалась от введения карантина выходного дня, мотивируя это возможным ухудшением социально-экономической ситуации. Это Днепр, Львов, Одесса, Черкассы, Тернополь, Житомир, Краматорск, Славянск, Мукачево, Ровно, Мариуполь и Ивано-Франковск. Вместе с тем глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий игнорировать карантин выходного дня

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