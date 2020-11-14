За прошедшие сутки, 13 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений договоренностей о режиме тишины. Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, провозглашенным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. «Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен», — добавили в штабе. Еще на одном участке, в районе Шумел, российские оккупанты применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника успешно подавлено. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было. С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано. «Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове для немедленного реагирования на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников », — резюмируется в отчете.