На стадионе «Метеор» в Днепре состоялся последний поединок 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Эта встреча была перенесена в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в рядах клуба первой лиги «ВПК-Агро» с Шевченковки. Наконец, выздоровев, эта команда способна на сенсацию — одолела представителя элитного дивизиона.

«ВПК-Агро» (Шевченковка) — «Олимпик» (Донецк) — 1: 0

Гол: 1: 0 — Кирилл Сидоренко (47, с пенальти) В следующем круге «ВПК-Агро» сыграет с еще одним представителем Премьер-лиги — СК «Днепром-1». Матч должен состояться еще в этом году, но точная дата пока не названа.

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