Народный артист СССР Армен Джигарханян умер из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли «Московскому комсомольцу» в окружении артиста. Как пояснили собеседники, смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился. Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. Его друг Артур Согомонян отмечал, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни, от которых тот страдал. В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го он был госпитализирован в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции. В августе прошлого года его также госпитализировали, однако позже заявили, что артист проходит плановый осмотр. В 2018 году Джигарханян попадал в больницу пять раз.

Армен Борисович родился 3 октября 1935 в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. На сцене с 1955 г.. С 1969 г.. По 1996 г.. — в Московском театре им. В. Маяковского. С 1996 года руководил собственным театром »Московский драматический театр Армена Джигарханяна».

Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

Во время российского вторжения в Украину в марта 2014 Армен Джигарханян поддержал украинский и сравнил действия российского руководства с действиями дурака, процитировав армянское пословица: Дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут.

Актер заявил, что не подписывал и не собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку «не понимает как русские и украинцы могут враждовать между собой».

Напомним, в четверг, 5 ноября, ушел из жизни известный актер Игорь Назаров. Актеру было 43 года. К слову, 2 ноября ушел из жизни бывший ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского Владимир Рожок. Ректор умер в результате осложнений от коронавирусной болезни. Как сообщалось, 6 ноября скончался известный писатель-сатирик и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.