За последние сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни Covid-19 подтвердили в городе Киеве — более тысячи и в Запорожской области — 805. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов. «За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях», — написал Степанов. Статистика заболеваний в Киеве и по областям такова: • Город Киев — 49699 случаев; • Винницкая область — 13627 случаев; • Волынская область — 18433 случаи; • Днепропетровская область — 20535 случаев; • Донецкая область — 16632 случаи; • Житомирская область — 21597 случаев; • Закарпатская область — 19 214 случаев; • Запорожская область — 17616 случаев; • Ивано-Франковская область — 27 417 случаев; • Киевская область — 23801 случай; • Кировоградская область — 3572 случая; • Луганская область — 5080 случаев; • Львовская область — 36 561 случай; • Николаевская область — 11944 случаи; • Одесская область — 32090 случаев; • Полтавская область — 14800 случаев; • Ровенская область — 24579 случаев; • Сумская область — 17437 случаев; • Тернопольская область — 23330 случаев; • Харьковская область — 46886 случаев; • Херсонская область — 6752 случая; • Хмельницкая область — 22450 случаев; • Черкасская область — 12315 случаев; • Черновицкая область — 27511 случаев; • Черниговская область — 11 298 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 12524 человек. Это на 737 человек больше, чем в предыдущий день (11787). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также известно, что выздоровели 4962 человека (в предыдущий день 6155), а 191 — умерли от осложнений (вчера 172 человека). За последние сутки заболело 474 ребенка и 496 медработников. Всего с начала пандемии состоянию на утро 14 ноября в стране, заболело — 525 176 человек, выписаны — 238 811 человек, летальных случаев — 9508, проведено ПЦР-тестов — 3876966.