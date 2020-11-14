Легендарный армянский и советский актер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом докладывает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомонян. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли российские СМИ в окружении артиста. Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился. В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировал в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, який он вел в самоизоляции.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. На сцене с 1955 г. С 1969 г. по 1996 г. — в Московском театре им. В. Маяковского. С 1996 года Руководил собственным театром »Московский драматический театр Армена Джигарханяна». Во время российского вторжения в Украину в марте 2014 Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака, процитировав армянскую пословицу: Дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут. Актер заявил, что НЕ подписывал и НЕ собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку "не понимает как русские и украинцы могут враждовать между собой».