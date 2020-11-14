Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного артиста Артура Согомонян. По словам собеседника агентства, Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. «Сердце остановилось в шесть утра», — сказал Согомонян. Он уточнил, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.
Напомним, в четверг, 5 ноября, ушел из жизни известный актер Игорь Назаров. Актеру было 43 года. К слову, 2 ноября ушел из жизни бывший ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского Владимир Рожок. Ректор умер в результате осложнений от коронавирусной болезни. Как сообщалось, 6 ноября скончался известный писатель-сатирик и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.