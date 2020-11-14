В Иране убили второго по величине лидера «Аль-Каиды» — Абдулла Ахмед Абдулла, которого обвиняют организации терактов в посольствах США в Африке в 1998 году. Об этом со ссылкой на подтверждение сотрудников спецслужб пишет New York Times. «Абдулла Ахмед Абдулла, который был известен под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, был застрелен на улицах Тегерана двумя убийцами на мотоцикле 7 августа, в годовщину нападений на посольство. Он был убит вместе со своей дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена », — отмечает издание. По данным СМИ, нападение было совершено израильскими боевиками по приказу США. Однако до сих пор «Аль-Каида» не объявила о смерти одного из своих высших руководителей, иранские чиновники скрыли это, и ни одна страна публично не взяла на себя ответственность за это убийство. Абдалла Ахмед Абдалла несет ответственность за гибель более двух сотен людей во время терактов 1998 года. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). В результате взрывов погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тыс. Получили ранения и контузии.

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