С начала года в Киеве было украдено 316 антипаркувальних столбиков, из которых восстановлено 297. Также были повреждены 995 столбиков, восстановили 993 из них. Об этом свидетельствует ответ из Киевавтодора на запрос LB.ua. Лидер по похищенным и поврежденным парковочным ограничителям — Шевченковский район: здесь украли 153 ограничителя и еще 762 повредили, при этом в Деснянском — ни одного не украли и не повредили.

Разграничительные и антипаркувальни столбики устанавливают для предотвращения хаотического парковки.

Только с января по конец июля в столице установили около шести тысяч таких столбиков. Преимущественно их устанавливают в центральной части города. Напомним, предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» готовы к работе в зимний период. Техника проверена, посыпочные материалы заготовлены. К работе в зимний период будет подготовлено 544 единицы спецтехники.