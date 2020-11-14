Трое мужчин устроили стрельбу в одном из районов столицы, трижды ранив сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киевской области. Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, в Святошинском районе столицы. Патрульные остановили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса, как внезапно из машины выбежали трое людей и начали стрелять по стражам порядка. Один из полицейских был ранен, но несмотря на это смог применить табельное огнестрельное оружие и вместе с напарником обезвредить тех, кто стрелял.

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В ходе обыска полиция обнаружила у мужчин незаконную огнестрельное оружие, набор профессиональных отмычек, рации и гранату РГД-5. Пострадавшего полицейского госпитализировали и оказали ему необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает. По информации издания Obozrevatel , Лица злоумышленников удалось установить. Одним из тех, кто стрелял оказался 43-летний Марьян Маковский из города Каменец-Подольский Хмельницкой области. С 2017 года он находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Несмотря на то, что в базе МВД он уже не числится, на сайте «Миротворец» еще осталась о нем информация. Кроме того, ранее он был судим за убийство и разбой, а в 2019 году лишен родительских прав.

Вторым задержанным оказался Петр Мацак из Ужгорода Закарпатской области. В 2010 году он стал «мистером Украина», после чего участвовал в конкурсе красоты «Mister International 2010» в Джакарте (Индонезия). По информации от агентства, с которым он ранее сотрудничал, Мацак уже давно оставил карьеру и живет в Киеве. С 2015 года мужчина был замечен в «плохой компании», а по словам знакомого у него были проблемы с полицией. Мацак проходил по делу о кражах в домах и суд вынес подсудимым приговор в виде 5 лет лишения свободы, однако им удалось отделаться испытательным сроком. Также задержан 43-летний Валерий Зиков из Хмельницкой области, который в 2008 году был осужден за грабеж.