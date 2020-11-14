В Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится как минимум до конца осени. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал. Согласно документу, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров , ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов навынос; прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов; деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий. В то же время предусмотрено, что в этот период будут разрешены предоставления финансовых услуг, работа финансовых учреждений, деятельность инкассации, операторов почтовой связи, работа учреждений медицинской и ветеринарной практике, продовольственных магазинов, деятельность АЗС и СТО. Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 12524 человек. Это на 737 человек больше, чем в предыдущий день (11787). Также известно, что выздоровели 4962 человека (в предыдущий день 6155), а 191 — умерли от осложнений (вчера 172 человека). За последние сутки заболело 474 ребенка и 496 медработников. Всего с начала пандемии состоянию на утро 14 ноября в стране, заболело — 525 176 человек, выписаны — 238 811 человек, летальных случаев — 9508, проведено ПЦР-тестов — 3876966. Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине. В стране вводят карантин выходного дня.

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