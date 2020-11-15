на языке оригинала Драматическая борьба за исход президентских выборов в США продолжается. Наблюдаю за этим с попкорном и огромным интересом, как за сериалом, местами даже покруче Брексита (кстати, новый сезон выходит). Президент США Дональд Трамп делает все, чтоб, с одной стороны, затянуть время начала переходного периода (який легитимизирует победу Байдена), а с другой стороны сделать всё, чтоб Байдена было трудно как заявит о победе, так и зайти в Овальный кабинет. В силовых структурах продолжается кадровая зачистка. Умеренных республиканцев заменяют на трампистов, лояльных лично президенту. Так, в Пентагоне, после увольнения Марка Эсперо, в отставку отправили двоих его заместителей и главу аппарата. На их место назначены ярые сторонники президента — бывший одиозный штатный эксперт Fox News, автор триллеров и теорий заговора о «террористического лидера Обаму» Энтони Папы, уволенный в 2017 году сотрудник Белого Дома, бывший сотрудник ЦРУ и сторонник теории заговора о педофилов-сатанистов Эзра Коэн -Вотник, а также помощник президента, переговорщик и бывший Стаффер в Конгрессе Кэш Пэйтел. Ходят упорные слухи о возможной зачистки в ФБР, ЦРУ, вторых спецслужбах, а также в Агентстве по кибербезопасности и Министерства внутренней безопасности США. В частности, появилась информация о скором увольнении Кристофера Кребса — главы Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), которые накануне заявил, что эти выборы были самыми что ни на есть защищенными, а также закликав НЕ распространять голословны обвинения в фальсификации выборов, «даже если они исходят от президента ». На фоне консолидации Трампом своего влияния в администрации, в колеблющихся штатах продолжается юридическая борьба за результат голосования. В штате Джорджия Согласились вручную пересчитать голоса. Там побеждает Байден с отрыв всего в 14 тысяч голосов. В Аризоне ведущие телеканалы отдают победу Байдена. Разрыв с Трампом — всего 11 500 голосов. Штаб Трампа тоже добивается пересчета, но пока безуспешно. Руководство штата объявили, что НЕ нашло никаких фактов нарушений на выборах или фальсификаций бюллетеней. Будучи под Сильнейшим давлением, секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер вдруг оголосив, что уходит на самоизоляции из-за ковида. В Неваде, Мичиган и Висконсине иски Трампа в пересчёте пока отклоняют. В Аляске победителем объявлен действующий президент. А в Пенсильванию разгорается основная битва, Учитывая вес и важность штата для ЭТИХ выборов. Но исход пока неясен. Лидирует Байден. Местный суд поддержал штаб Трампа в том, что бюллетени, по которым граждане Не успела до 9 ноября подтвердить свою личность по ID, а не будут считаться. Правда, неизвестно, сколько таких бюллетеней. Отрыв Байдена от Трампа в Пенсильванию — 40 тысяч голосов. В открытый бой бросили госсекретаря США Майкла Помпео, який попросил мировых лидеров воздержаться от поздравлений Байдена, а также заявил, что он «обеспечит плавный переход ко второй администрации Трампа». Вскоре после этого, Помпео отправился в 2-недельной турне по странам мира. Генпрокурор Уильям Барр поручили расследов сообщения в фальсификации на выборах. Сразу после этого, Минюст накрыла волна политических потрясений. В отставку ушёл (или его ушли) главный прокурор, занимающийся выборами, Ричард Пилджер, обвинив Барра в том, что он Якобы нарушает традицию невмешательства Минюста в выборы. Сам Дональд Трамп впервые выступила на публике после дня голосования, и снова заявил, что выборы сфальсифицированы, обвинили в этом демократов и выразил уверенность в своей победе. Он запретили Министерства сотрудничать с переходной командой Джо Байдена под угрозой увольнений, и уже анонсировала введение нескольких пакетов санкций против Ирана и Сирии в турборежима. Я так понимаю, чтоб максимально усложнять Байдена возможность вернут вспять некоторые направления внешней политики Трампа.

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