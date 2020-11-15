Известная шахматистка Виктория Чмилите-Нильсен стала спикером парламента Литвы. Во время голосования 37-летнюю голову движения либералов Литовской республики поддержали 106 депутатов, лишь 18 были против и 5 воздержались. Виктория Чмилите родилась 6 августа 1983 года в Шауляе. Она — единственная женщина-гроссмейстер в истории Литвы. Виктория — чемпионка Европы 2011 года и трехкратная серебряная призерка чемпионатов Европы среди женщин (2003, 2008, 2010), двукратная чемпионка Литвы среди мужчин (2000 и 2005).

В начале второго десятилетия 2000 Виктория Чмилите была одной из лучших шахматисток мира

Виктория Чмилите-Нильсен — спикер литовского Сейма

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Политическую карьеру Виктория начала восемь лет назад. Перед парламентскими выборами-2012 беспартийная Виктория Чмилите была включена в избирательный список Движения либералов Литовской республики (ДЛЛР). По результатам рейтинговой оценки в многомандатном округе спортсменка оказалась на 12-м месте в партийном списке и не попала в число избранных кандидатов. Место в парламенте Виктория получила в апреле 2015 года, после того, как Ремиґиюс Шимашюс был избран мэром Вильнюса и сложил с себя полномочия члена Сейма. Его место в парламенте заняла Чмилите. В Сейме Чмилите присоединилась к комитету охраны окружающей среды, а карьеру шахматистки на том завершила. На выборах-2016 Чмилите была выбрана в Сейм благодаря четвертому месту, занятому ею в многомандатном округе по списку ДЛЛР.С 2001 по 2008 годы виктория была замужем за испанским шахматистом Алексеем Шировым. В конце 2013 года вышла замуж второй раз — за датского шахматиста и сьогиста Петера Гейне-Нильсена. С ним воспитывает трех сыновей — Дмитрия, Александра и Мариуса.