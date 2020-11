Две ракеты были выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа, на юге страны сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Пресс-служба армии страны. «Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракет не активировала предупреждения в городе Ашдод, так как в этом не было необходимости. Другая ракета активировала срабатывания сирен, которые прозвучали в Ашдоде и районе низких местах », — заявили в пресс-службе.

2 rockets were fired from Gaza into Israel earlier tonight. In response, our forces just struck Hamas underground infrastructure & military posts in Gaza. The IDF is conducting an ongoing situational assessment & remains prepared to operate against any terror activity. — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2020