По состоянию на утро 15 ноября Киев находится на 13 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 151 при норме в 50.

Об значительное загрязнение воздуха в Киеве свидетельствует также интерактивная карта. Согласно ее данным, в большинстве районов Киева уровень загрязнения «нездоровый для чувствительных групп» и «умеренный».Напомним, на 8:00 утра 29 октября Киев находится на 13 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.