Украина время забыть навязанную ей «мантру» о якобы разделенную страну. Об этом заявил в блоге для НВ министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Призрак разделения преследует нас минимум с 2004-го и пресловутых« трех сортов ». Так, через 10 лет сопротивление российской агрессии объединил весомую большинство общества, а в манипуляции о разделенную страну акцент перешел на временно отсечены территории. Но этот глубинный навязанный страх никуда не делся. Мы все еще боимся, что, признав различия, дадим разорвать себя на куски », — написал дипломат. Он назвал «ложные выводы, которые обычно идут в придачу» к тезису о разделенную страну. Среди них — разное отношение востока и запада страны в Европейский союз и НАТО, желание украинских венгров или болгар «отделиться», а также «дебри размышлений, как все неоднозначно, и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, она обречена на провал и распад ». «Буду дипломатическим: все это полная чушь … Время освободиться от страха, гнева и отрицания всего остального. Нужно договориться об общих основополагающие принципы, отрицать которые нельзя никому. В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетна власть и украинский язык как государственный », — пояснил Кулеба. По его словам, «в другом можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны». Напомним, во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. К слову, СНБО озвучил план возвращения Крыма. Так, во время своего выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия доказала, что человечество не усвоило уроков Второй мировой. Также президент Турции раскритиковал Совбез и предложил сделать Стамбул одним из центров ООН.