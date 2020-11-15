В субботу, 14 ноября, является Европе стартовали поединки пятого тура Лиги наций. Кроме встреч в группе, где выступает сборная Украины, состоялось еще семь поединков. Самой интересной игрой было противостояние действующих чемпионов мира и Европы, в котором мог определиться победитель группы 3 элитного эшелона. Поскольку в Сен-Дени Франция и Португалия разошлись миром, а остальные поединков выиграли, победитель очного противостояния выигрывал квартет досрочно. Гол Нґоло Канте принес досрочное первое место Франции. Зато поединок футбольных карликов — Гибралтара и Сан-Марино — войдет в историю футбола украинского. Но об этом ниже.

Лига А

Португалия — Франция — 0: 1 Гол: 0: 1 — Нґоло Канте (53) Швеция — Хорватия — 2: 1 Голы: 1: 0 — Деян Кулушевски (36). 2: 0 — Маркус Даниэльссон (45 + 2). 2: 1 — Маркус Даниэльссон (82, автогол) Положение команд в группе 3: Франция — 13, Португалия — 10, Хорватия — 3, Швеция — 3

Лига С

Азербайджан — Черногория — 0: 0 Кипр — Люксембург — 2: 1 Голы: 0: 1 — Иоаннис Кусулос (5, автогол). 1: 1 — Ґриґорис Кастанос (34, с пенальти). 2: 1 — Ґриґорис Кастанос (71) Положение команд в группе 1 Черногория — 10, Люксембург — 9, Азербайджан — 5, Кипр — 4

Лига D

Мальта — Андорра — 3: 1 Голы: 0: 1 — Марк Ребес (3). 1: 1 — Эмили Гарсия (56, автогол). 2: 1 — Юрген Деґабриеле (59). 3: 1 — Шон Димеч (90 + 3) Латвия — Фареры — 1: 1 Голы: 1: 0 — Владимир Камесс (59). 1: 1 — Гуннар Ватнгамар (60) Положение команд в группе 1: Фареры — 11, Мальта — 8, Латвия — 4, Андорра — 2 Сан-Марино — Гибралтар — 0: 0 Этот поединок с участием, возможно, самых слабых европейских сборных войдет в историю украинского и европейского футбола как первый официальный матч с участием национальных команд, который судила исключительно женская бригада арбитринь во главе с Екатериной Монзуль, лайнсмену Александрой Ардашев и Мариной Стрелецкой, а также четвертой судьей Анастасией Романюк. Украинский отработали декабря профессионально. На 49-й минуте Монзуль изъяла с поля за грубость капитана сборной Сан-Марино Давиде Симончини. Положение команд в группе 2: Гибралтар — 7, Лихтенштейн — 4, Сан-Марино — 2 Сегодня, 15 ноября, будет сыгран 18 матчей пятого тура Лиги наций в эшелонах А, В и С. интересным обещает быть поединок Бельгии и Англии, который начнется в 21:45.

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