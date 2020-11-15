Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск описал симптомы заболевания после получения противоположным результатам тестов на Covid-19. Об этом он написал в Twitter. По словам предпринимателя, у него «легкий случай Covid-19». «Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — пояснил Маск. Его самочувствие можно сравнить с ощущениями при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании». Глава компании подчеркнул, что лаборатории до сих пор не прислали ему однозначный результат тестов на Covid-19. 13 ноября Маск заявил, что сделал четыре экспресс-тесты на Covid-19 и получил два положительных и два отрицательных результата, при этом он сдал все анализы в один день, тесты были от одного производителя, а обследование проводила одна и та же медсестра. Чтобы понять, болен он или нет, Маск решил сдать ПЦР-анализ на наличие коронавируса в нескольких лабораториях. Результаты обещали прислать через сутки. Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что надо вакцинировать 70% населения мира, чтобы гарантировать окончании пандемии коронавирусной болезни.