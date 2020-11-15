Медики назвали привычки, которые снижают иммунитет. Об этом пишет журнал Freundin. Специалисты назвали главные факторы, которые влияют на ослабление иммунитета и склонность к сезонным заболеваниям.

промерзания

Специалисты объясняют: когда мы замерзаем, слизистая оболочка носа и горла плохо снабжается кровью — это облегчает проникновение патогенов в организм. В холодное время года важно адекватно тепло одеваться, и особенно важно, чтобы не мерзли ноги.

Слишком интенсивные физические нагрузки

Тяжелая работа, изнурительные тренировки тоже является фактором, резко снижает иммунитет. Исследования показали, что повышенные нагрузки способствуют уменьшению количества лейкоцитов в организме.

обезболивающие

Парацетамол, ибупрофен и АСК блокируют фермент, без которого невозможно образование соответствующих антител. Медики советуют не принимать этих препаратов в начале заболевания при более слабых симптомах.

Алкоголь и сигареты

И алкоголь, и сигареты имею свойство отключить иммунные клетки. В сезон роста инфекций врачи настоятельно рекомендуют стремиться к снижению потребляемого количества спиртного и табака и тем более не употреблять их вместе — такое сочетание наносит по-настоящему разрушительный удар по иммунитету. Ранее сообщалось, что Украина распространяется несколько штаммов коронавируса: люди начали болеть повторно. К слову, компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, по предварительным результатам исследований заявили о ее эффективности в 90% случаев.