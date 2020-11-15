В Украине за минувшие сутки, 14 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 10681 человека. Это на 1843 человека меньше, чем в предыдущий день (12524). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также известно, что выздоровели 2633 человека (в предыдущий день 4962), а 95 — умерли от осложнений (вчера 191 человек). За последние сутки заболели 420 детей и 391 медработник. Всего с начала пандемии состоянию на утро 15 ноября в стране, заболело — 535 857 человек, выписаны — 241 444 человек, летальных случаев — 9603, проведено ПЦР-тестов — 3912966. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 12524 человек. Это на 737 человек больше, чем в предыдущий день (11787). Также известно, что выздоровели 4962 человека (в предыдущий день 6155), а 191 — умерли от осложнений (вчера 172 человека). Всего с начала пандемии состоянию на утро 14 ноября в стране, заболело — 525 176 человек, выписаны — 238 811 человек, летальных случаев — 9508, проведено ПЦР-тестов — 3876966.