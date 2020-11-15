«Из многих — один». Так переводится на украинский традиционный лозунг США, что его можно увидеть на Большой печати этой страны. Оно символизировало создание единого государства с тринадцати штатов-основателей. За свою историю единство американского общества неоднократно проходила испытания на «прочность», иногда — по крайне драматических обстоятельствах. Думаю, сейчас в США происходит очередной период болезненной адаптации к новым социальным, демографическим, экономическим и культурным реалиям, в значительной мере обусловлен процессами глобализации (хотя сама глобализация несет «мутаций» в связи с Коронавирусная пандемией). Последние, как и предыдущие, 2016 года, выборы в США стали своеобразным сейсмографом, что показал наличие и силу социальных разломов. Показательный факт. Кандидаты на пост президента позиционировали себя как альтернатива друг другу, альтернативные их программы, но, хотя Дж.Байден уверенно лидировал по числу голосов, отданных за него в стране в целом (примерно 78000000), Д.Трамп тоже получил впечатляющий результат — почти 73 миллиона голосов (это превышает рекордное к этим выборам количество голосов, полученных Обамой в 2008 году). При этом следует учесть, что приоритеты избирателей обоих конкурентов противоположные: на первом месте в «байденивцив» — расовая равенство, тогда как «трамписты» предпочитают экономике. Чтобы попытаться понять причины такой ситуации, следует обратить внимание на ряд факторов. На первом месте среди них — радикальные демографические изменения, влияющие на все сферы жизни страны, в том числе и на политику, состав избирателей в отдельных штатах и в целом. Неуклонно уменьшается удельный вес белых американцев, в 2050 году составят меньшинство населения США. Наибольшей этнорасовых меньшинством уже стали испаноязычные (18,3% против 13% чернокожих), в 2050 году доля испаноязычных детей до 5 лет составит 40%. Опять растет количество иммигрантов: рожденные за рубежом составляют 13,6% населения США, что является самым высоким показателем с 1910 года. Высказывается мнение, что иммигранты будут играть ведущую роль в экономике США в будущем. На авансцену все активнее выходят «дети нового тысячелетия» (23-38 лет) и последующего «поколение Z», которые имеют более высокий уровень образования и либеральные взгляды, 48% «поколение Z» относятся к этнорасовых меньшинств. Таким образом, население США становится все разнообразнее по расовому и этническому происхождению. Казалось бы — это очевидный позитив, но вряд ли плюс вырисовываться автоматически. Очевидно, он будет зависеть от того, насколько американское общество будет готово к таким изменениям: согласно прошлогодним опросом Pew Research Center, 49% американцев считают, что эти изменения усилят конфликты между расовыми и этническими группами, и 38% (большинство) считают, что они ослабят американские обычаи и традиции. www.pewsocialtrends.org Эта констатация приобретает особую актуальность на фоне событий нынешнего года, когда расово мотивированы конфликты взорвались с новой силой, приобретя невиданных с 1960-х годов масштабов и остроты (не впервые в истории страны попал в осаду Белый дом). Очевидно, эту ситуацию нельзя объяснить только грубостью полиции или влиянием чисто экономических факторов: несмотря на сохранение значительного разрыва в доходах белых и чернокожих семей, с 2018 доходы последних выросли на 8,6% (Economic Policy Institute's Valerie Wilson), а с 1960 года значительно меньше афро-американских хозяйств за чертой бедности. Заслуживает внимания и тот факт, что, по предварительным данным, Д.Трамп и республиканцы на последних выборах получили больше голосов черных американцев, прежде всего мужчин, чем в 2016 году. consistent gains for Republicans among black voters С другой стороны, реальностью американского общества является наличие «субклассы» чернокожих американцев, оказавшихся в замкнутом круге безработицы, зависимости от социальных выплат и дискриминации. По моему мнению, эта социальная группа и в дальнейшем «поставлять» взрывчатый материал для американской политики, и средств быстрого решения ее проблем пока не видно; по крайней мере они не содержатся исключительно в институциональной плоскости. Не менее существенно повлиял на общественные отношения фактическое разделение общества на тех, кто сполна воспользовался возможностями глобализации (например, работники отрасли ИТ и других передовых технологий, сервисного сектора), и тех, кто оказался на обочине общественно-экономической жизни, в так называемом поясе ржавчины , в результате деиндустриализации американской экономики, деградации целых ее секторов. Для них «американская мечта» превратилась в призрак: в течение последних десятилетий заработная плата низших категорий наемных работников стагнировала, уступая темпам роста стоимости жизни. Соответственно, перестали работать социальные лифты: в известной мере социальная мобильность осталась на уровне 1970-х годов. www.smithsonianmag.com Именно белые рабочие без высшего образования составляют ядро электората Д.Трамп — рядом с теми американцами, живущих в сельской местности, в отличие от населения крупных городских центров, которое проголосовало за Байдена. Американцы сейчас пытаются селиться рядом с теми, кто разделяет их политические взгляды. Для либералов — это разнообразные по составу жителей, плотно заселены места, а для консерваторов — небольшие города и села с белым пролетарским населением, враждебно настроенным к свободной торговли, глобализации, иммиграции, границы целом и городских элит. Соответствующим образом это влияет на состав электората Демократической и Республиканской партий. Хотя негативное влияние политических решений, которые принимаются в Вашингтоне и поляризуют американское общество, начался в Трампа, именно Трамп сознательно сделал по генерированию конфликтов, усиление уже имеющихся линий распределения один из главных инструментов своей политики, преимущественно исходя из собственных интересов. После выборов применения этих методов достигло нового, еще более опасного уровня: отказавшись признавать победу Байдена и саботируя процесс передачи власти, он усилил в своих избирателях ощущение отчужденности, стимулировал дальнейшее эрозию их доверия к общественным институтам. Очевидно, социально-политическое и эмоциональное эхо выборов 2020 будет долгим. Таким образом, перед Дж.Байденом и его правительством стоит сверхсложная задача: снизить напряжение в отношениях между различными частями американского общества и найти адекватные, приемлемые для подавляющего большинства американского общественности ответы на проблемы, которые угрожают «американскому образу жизни». Уже в своем первом выступлении в ипостаси новоизбранного президента он позиционировал себя антиподом Д.Трамп, его действиям и заявлениям, разделяющие общество «Пришло время отказаться от жесткой риторики, снизить температуру, снова посмотреть друг на друга, прислушиваться друг к другу и достичь прогресса ». Во время избирательной кампании Дж.Байден анонсировал пакет амбициозных реформ, который включает повышение налогов для богатых американцев и корпораций, дальнейшее реформирование здравоохранения, повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час, масштабные проекты, направленные на улучшение охраны окружающей среды, преодоления экономических последствий пандемии, развитие инфраструктуры, а также меры по легализации статуса миллионов незаконных мигрантов. Сейчас шансы на реализацию законодательных инициатив новоизбранного президента выдаются довольно неопределенными. Это еще один из результатов выборов: страна выбрала президента — представителя Демократической партии, но в других компонентах выборы оказались достаточно успешными для его политических оппонентов, — во многих случаях — получили голоса тех же избирателей, проголосовавших за Байдена, чтобы положить конец правлению Д.Трамп. Республиканцы смогли расширить свое представительство в Палате представителей и, очевидно, сохранить контроль над Сенатом. Если после повторных выборов в штате Джорджия (январь 2021) в Сенате сохранится республиканское большинство, то США снова (как в последнюю каденцию Обамы) окажутся в ситуации разделенного правления, когда президент будет иметь крайне ограниченные возможности для реализации своих законодательных инициатив. Достижения каких-либо договоренностей и принятия соответствующих законопроектив потребует длительного и качественного маневрирования. Впрочем, даже известное умение Байдена достигать политических компромиссов не гарантирует положительного результата: для этого ему нужно привлечь на свою сторону (по крайней мере во время голосований из важнейших вопросов) умеренных сенаторов-республиканцев. Это, в свою очередь, в значительной степени будет зависеть от того, удастся Дж.Байдену противостоять давлению леворадикального крыла демократов, которое, в конце концов, поддержало его кандидатуру и потребует за это компенсации — в виде политических инициатив и должностей (например, министра труда для социалиста Б.Сандерса или министра финансов для сенатора Е.Воррен). Избирательный процесс в США подходит к концу. Имя победителя и его программа известны. Удастся ли Дж.Байдену и его команде по крайней мере затормозить фрагментацию американского общества, наличие которой показали выборы 2020? Продолжение следует …