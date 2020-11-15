В Украине продолжает активно распространяться коронавирус Covid-19. Суточный прирост в 20 000 случаев ожидается через месяц. Об этом заявил социолог Илья Дробчак в своем Facebook-аккаунте. «За последний месяц есть одна очень плохая новость — опыт Чехии и Армении показал, что пик заболеваемости в условиях зимы наступает не на 2% выявленных случаев, а где-то на 3.5%. У нас сейчас (если население Украины 39 млн) — 1.35% », — написал он. Г Основываясь данным графика заболевания, эксперт дал несколько прогнозов:

20 тыс. В сутки будет зафиксировано 11-12 декабря (или 15-17 декабря)

пик наступит между 24 и 31 декабря на показателях около 25-30 тысяч случаев в сутки (реальное количество случаев будет больше, но лаборатории не будут работать на новогодние праздники)

потом будет медленный и болезненный спуск с вершины.

Украина потеряет около 100 тыс. Жизней (таким будет показатель избыточной смертности, а не официальные данные).

График заболеваемости Covid-19:

Он отмечает, что в начале лета эпидемия коронавируса должна закончиться. Ранее сообщалось, что Украина распространяется несколько штаммов коронавируса: люди начали болеть повторно. К слову, компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, по предварительным результатам исследований заявили о ее эффективности в 90% случаев.