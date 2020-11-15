В Донецкой области из-за аварийный ремонт на Втором донецком водоводе, в связи новым порывом, снова полностью или частично прекращено водоснабжение пять населенных пунктов региона. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Донецкой военно-гражданской областной администрации. Отмечается, что водоснабжение пяти населенных пунктов Донецкой области прекращена полностью или частично с 22:00 13 ноября в связи с проведением аварийных, ремонтно-восстановительных работ на участке Второго донецкого водопровода, на котором было обнаружен новый порыв в районе Черевкивкы (г. . Славянск). В частности, частично прекращена подача воды в города Константиновка, Дружковка и г. Щербиновка, полностью — в с. Петровка и пгт Новгородское Торецкое городского совета. Сокращенно водоснабжения городам Краматорске и Славянске. С утра 14 ноября работники КП «Компания« Вода Донбасса »проводят земельные работы. Продолжительность ремонтно-восстановительных работ будет определена после окончания земляных работ и установления масштабов порыва водовода. В ОГА заверили, что на теплоснабжение населения это событие не влияет на котельных в населенных пунктах, в которых прекращено водоснабжение, есть запас воды, которого хватит ориентировочно на 3-4 суток. Как сообщалось, утром 13 ноября было завершено сварочные работы — устранены 2 порывы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода, проводились земляные работы и происходили заполнения системы с последующим восстановлением водоснабжения населенных пунктов. До этого для проведения ремонта водоснабжения останавливали 12 ноября. Второй донецкий водопровод — главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.

Коммунальное предприятие «Компания« Вода Донбасса »осуществляет централизованную подачу воды на расстояние 270 км от реки Северский Донец по каналу Северский Донец-Донбасс и далее по Южнодонбасской водопровода в Мариуполь.

КП «Вода Донбасса» предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотведения — потребителям 79 городов и поселков Донецкого региона.

В течение 2014 и 2015 годов из-за повреждения во время обстрелов канал Северский Донец — Донбасс не раз останавливался на участках 3 и 4 подъемов.