Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове. Избирательные участки начали работать в 7:00, они закроются в 21:00. Об этом сообщает News Maker. На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей. Порога явки во втором туре нет. Напомним, что Додон и Санду выходят во второй тур выборов президента Молдовы. Ранее сообщалось, что по данным нескольких опросов во второй тур проходят действующий президент страны Игорь Додон и експремьерка Майя Санду. По данным ЦИК страны, явка избирателей составила более 42%. Игорь Додон и Майя Санду уже выходили вместе во второй тур президентских выборов в 2016 году. Тогда Додон победил Санду с преобладанием менее 5%. С июня по ноябрь 2019 Санду работала премьер-Министерка, пока Додон не заставил ее уйти с должности — после того, как она безрезультатно сопротивлялась его усилиям по установлению контроля над Генеральной прокуратурой. Если избирательные органы страны подтвердят, что ни один из кандидатов не пересек отметку в 50% голосов поддержки от избирателей, то 15 ноября состоится второй тур голосования. Как сообщалось, в воскресенье, 1 ноября, в Молдове проходили президентские выборы. На должность руководителя страны претендовали всего восемь кандидатов.