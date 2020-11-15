В семи городах Украины сегодня состоится второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут местных голов, в 16 областях ОТГ будут выбирать депутатов местных советов. Избирательные участки начнут свою работу в 8:00 будут работать до 20:00. По данным ЦИК Украины, в повторном голосовании по выборам городского головы, которые состоятся на 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. Избирателей. По прогнозам Гражданской сети «Опора», явка избирателей на второй тур выборов будет значительно ниже по сравнению с первым туром через темпы распространения коронавируса и карантинные мероприятия. Однако в ЦИК уверены, что введенный правительством «карантин выходного дня» не повлияет на второй тур выборов. Повторное голосование по местным выборам за местных голов назначено на это воскресенье в таких городах:

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Краматорск (Донецкая область)

Луцк (Волынская область)

Одесса (Одесская область)

Сумы (Сумская область);

Украинка (Киевская область)

Херсон (Херсонская область).

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) И Украинка (Киевская обл.) Должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно. По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в общинах с количеством избирателей 75 000 и более, если ни один кандидат не набрал 50% + 1 голос. Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье — в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования. Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.