В Иране с 18 ноября вводится запрет на любого рода перевозки пассажиров по стране без предоставления ими результатов теста на коронавирус. Временный запрет на передвижение касается всех видов транспорта: наземного, воздушного и морского. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на письменное распоряжение заместителя министра здравоохранения страны Алирезы Раисе. «С 18 ноября запрещаются все перевозки воздушным, наземным или морским транспортом пассажиров, которые не предоставили результаты теста на коронавирус», — приводит агентство текст распоряжения. Отмечается, что это решение принято по итогам очередного заседания Национального штаба Ирана по борьбе с коронавируса. Сохранить особую систему ограничений власти Ирана планирует до окончания пандемии коронавируса. По словам чиновников, ограничения будут определяться в соответствии с уровнем заболеваемости, присвоенному тому или иному региону. Всего в Иране определяются три уровня: красный, оранжевый и желтый. В последнее время в Иране наблюдается рост числа инфицированных на фоне заявлений властей о начале в стране в октябре третьей волны эпидемии. По данным на 14 ноября, общее количество заразившихся в Исламской Республике достигло 749 525, выздоровели 552 747 человек, а количество летальных случаев составляет 41 034. В то же время представитель Минздрава Республики Киянуш Джаханпур сообщил о начале испытаний на людях разработанных в Иране вакцин от коронавируса.