Киевский «Сокол» во второй раз в текущем чемпионате Украинской хоккейной лиги победил белоцерковский «Белый Барс». Правда, в отличие от победы недельной давности, на этот раз «соколы» выиграли уверенно, с явным преимуществом. В конце концов, учитывая разный уровень комплектации, ничего удивительного здесь нет. Тем более, за неделю прошедшее «барсы» потерпели серьезную кадровую потерю — в «Краматорск» перебрался один из лучших их игроков, капитан Павел Таран. Зато «Сокол» с одним из своих хоккеистов накануне этого матча попрощался сознательно. По словам наставника команды Олега Шафаренко, россиянин Денис Ковалев «как легионер команде не подходит». Вместо него «Сокол» планирует найти кого-то более сильного. Не в ближайшее время, но поиски нападающего киевляне ведут.

«Белый Барс» (Белая Церковь) — «Сокол» (Киев) — 0: 3 (0: 2, 0: 1, 0: 0)

Шайбы: 0: 1 — Олендаренко (Ярослав Панченко), 13:41. 0: 2 — Антон Рубан (Нименко, Андрей Михнов), 19:44. 0: 3 — Середницкий (Сисак, Ярослав Панченко), 34:41 «Белый Барс»: Кирилл Кучер; Гребеник — Грицюк, Логач — Ядловский, Будько — Артем Портной, Арсений Киселев; Роман Благой — Дмитрий Даниленко — Даниил Мороз, Грабовецкий — Петрошенко — Денис Бородай, Койда — Анатолий резюка — Александр резюка, Фурсенко — Собко — Трошкин. Тренер — Константин Буценко «Сокол»: Кубрицкий; Олендаренко — Голубич, Платонов — Сисак, Фирсов — Павлов, Сушков; Антон Антон Рубан — Егор Кузьменко — Нименко, Александр Павленко — Михаил Симчук — Феликс Морозов, Середницкий — Ярослав Панченко — Ступак, Денис Гончаренко — Пойманов — Сиротенко. Тренер — Олег Шафаренко 14 ноября. Белая Церковь. Ледовый стадион «Белый Барс». без зрителей Стоит отметить, что после неожиданного поражения от «Ледяных Волков» за два дня до того хоккеисты «Сокола» вышли на площадку ледового стадиона «Белый Барс» надвмотивованимы. Голкипер киевлян Дмитрий Кубрицкий записал в свой актив первый в этом чемпионате «шот-аут». Третью шайбу в составе киевлян забросил 19-летний Богдан Середницкий, для которого то третий гол при четырех результативных передачах в сезоне в целом. После семи проведенных матчей Богдан стал лучшим бомбардиром команды. И то при условии, что Олег Шафаренко не скрывал, что собирался после дебютного матча в Мариуполе отпустить Середницкого в другую команду. Однако после заброшенной нападающим дебютной шайбы тренер пересмотрел свое решение.

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«Действительно, я тогда знал о том, что должен уйти в другой клуб, — говорит Богдан« Главкому ». — Однако сыграл против «Мариуполь» так, как умею и в итоге остался. Нынешняя победа получилась не такой легкой, как может показаться со стороны. Вовремя забросили, грамотно сыграли в обороне, немного потянул вратарь. Конечно, добавила нам эмоций поражение в предыдущем матче от «Волков». Считаю, что счет тогда не соответствовал ходу событий на льду. Имели много моментов. Когда не забивали — начинали нервничать. Так получалось еще меньше. Тем не менее, после этой неудачи мы немного пересмотрели свою игру. В общем стартом команды в чемпионате можем быть довольны. Ошибки есть, их надо исправлять, но по результатам ситуация более-менее нормальная ». «Сегодня получили спокойную победу со всех пяти в этом чемпионате, — говорит тренер« Сокола »Олег Шафаренко. — Ребята хорошо подготовились к игре, хорошо двигались. Также нам на пользу сыграл качественный лед, больше, чем наш домашний, размеры площадки. И поражение от «Ледяных Волков» ободрила. Это наши прямые конкуренты, мы не имеем права терять с ними очков. Поэтому сегодня мне даже не пришлось сильно настраивать подопечных. Они сами все понимали без слов. Хотя работать еще есть над чем. Сыгранность появляется, но фрагментарно. Затем снова исчезает. Над этим работаем. Конечно, с таким большим количеством игр немного накопилась усталость. С «Волками» в предыдущем матче именно свежести, чтобы отыграться, нам не хватило ». Сейчас «Сокол» с десятью очками идет в таблице третьим. Впереди только «Донбасс» и «Кременчуг», у которых по 14 пунктов в активе. В херсонского «Днепра» — семь очков. «Краматорск» с пятью пунктами идет на пятом месте. В «Ледяных Волков» и «Белого Барса» — по три очка. Замыкает таблицу «Мариуполь», у которого только два балла. Следующую игру «Сокол» проведет в среду, 18 ноября. В 18:45 киевляне будут принимать вице-чемпионов страны донецкий «Донбасс». «Белый Барс» 19 ноября в 18:00 принимать херсонский «Днепр».

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