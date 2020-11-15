За минувшие сутки оккупанты трижды открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. «За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении. Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом Водяного, что на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовка. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено.

С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет. Напомним, что Россия вербует «миротворцев» на Донбассе для Нагорного Карабаха. Как сообщалось, 14 ноября оккупанты в Донбассе обстреляли украинских защитников из гранатомета.