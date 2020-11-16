Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может вырасти до 200 тысяч человек уже до конца ноября.
Такой прогноз озвучили в институте проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, где спрогнозировали ситуацию с COVID-19 до конца месяца.
Прогнозы ученых показывают, что уже к 29 ноября общее количество случаев COVID-19 в Украине может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем число на сегодняшний день.
Также, до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 может увеличиться до 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 3 100 человек.
Как мы уже рассказывали ранее, если украинцы продолжат игнорировать карантин, масочный режим и дистанцию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится, а это в свою очередь приведет к введению протокола сортировки больных — то есть врачи будут вправе спасать не всех.
А также, в Украине снова могут закрыть границы — такое решение правительство может принять, если в стране все-таки объявят локдаун.