Больницам, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19 в Украине, не хватает 5,6 миллиардов гривен.

Такое заявление на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, сделал исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

«На сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года», – озвучил чиновник.

По его словам, соответствующие документы уже якобы поданы Министерство здравоохранения и Министерству финансов.

Виленский напомнил, что по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение больных COVID-19 заключили 240 больниц, а сейчас это количество уже возросло до 437.

В то же время, потребность в новых койко-местах растет ежедневно.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня в Украине могут признать форс-мажором. Такое решение может помочь бизнесу решать вопросы аренды и выполнения других обязательств.

А также, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может вырасти до 200 тысяч человек уже до конца ноября.