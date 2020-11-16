Карантин выходного дня может остановить «ураганный темп» роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Согласно прогнозам, темпы заболеваемости пойдут на спад уже через 14 дней.

Такое мнение озвучил глава министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению министра, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.

«Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней — это в среднем инкубационным периодом», — подчеркнул Степанов.

Также министр отреагировал на прогноз НАН Украины касательно уровня заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от динамики коронавируса на сегодняшний день.

«Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они делали исходя из динамики, которая у нас сегодня», — подытожил глава Минздрава.

Как мы уже рассказывали ранее, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может вырасти до 200 тысяч человек уже до конца ноября.

Тем временем, в столице Польши Варшаве, появились особые автобусы, которые предназначены для для перевозок пассажиров, с COVID-19, которым нужна госпитализация.