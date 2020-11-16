Во вторник, 17 ноября, все украинские студенты отметят свой праздник — Международный день студента. Как передает НАРОДНА ПРАВДА, об этом пишет «Страна«.

17 ноября — Международный день студента

Международный День студента берет свое начало из оккупированной гитлеровскими нацистами Чехословакии. В 1939 году в Праге разогнали антинацистскую демонстрацию, на которую вышли студенты и преподаватели вузов.

При этом выстрелом в живот был убит 24-летний студент-медик Ян Оплетал, который и стал символом борьбы за свободу. Его похороны переросли в антигитлеровскую манифестацию, десятки несогласных с политикой оккупантов были арестованы.

Оккупанты продолжили расправу над мятежниками и 17 ноября окружили общежитие. Они схватили более тысячи студентов и отправили их в концлагерь Заксенхаузен, девять активистов расстреляли. Все вузы Чехословакии закрыли.

В 1941 году в Лондоне участники конференции студентов решили провозгласить 17 ноября Международным днем ​​студентов. В Чехии эту дату также отмечают как День борьбы за свободу.

День студента 25 января

По давней традиции еще один студенческий праздник приходится на 25 января — Татьянин день. Если первую дату отмечают в начале сессии, то вторую — после нее.

В последнее время не все украинские студенты отмечают вторую дату, поскольку она связана с Российской империей, куда в 18 веке входила Украина. 25 января 1775 был заложен Московский университет.

Студенческие традиции

Среди украинских студентов бытуют необычные традиции, связанные с обучением.

Например, студенты «Киево-Могилянской академии» на День академии моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади и верят в то, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию.

А во Львовском национальном университете им. И. Франко ежегодно на День университета памятник писателя перед вузом одевают в мантию, которую специально шьют к этому случаю.

На День студента 17 ноября во многих украинских вузах проводят флешмобы, квесты, концерты.