Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2020 года продолжает свое падение. При этом, темпы падения украинской экономики немного замедлились.
Так, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют данные Госстата.
Таким образом, падение экономики Украины в III квартале 2020 года замедлилось. Во II квартале 2020 года экономика Украины рухнула на 11,4%.
Соответственно, по сравнению со II кварталом рост ВВП составил 8,5 %.
В связи с этим, Нацбанк Украины сохраняет прогноз по валовому внутреннему продукту Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.
А МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.
Как мы уже рассказывали ранее, у Верховной Рады началась акция протеста предпринимателей — ФОПы требуют отменить карантин выходного дня и выступают против ведения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Движение SaveФОП объявило о начале Налогового майдана.
Тем временем, украинцы 60 лет, которые не заработали необходимый стаж, до конца 2020 года могут получить специальную социальную выплату — со следующего года социальные пенсии назначать перестанут.