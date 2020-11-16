Если украинцы продолжат игнорировать карантин, масочный режим и дистанцию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится, а это в свою очередь приведет к введению протокола сортировки больных — то есть врачи будут вправе выбирать спасать не всех.

Об этом в интервью «Стране» сообщила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины Виктория Задорожная. Она не исключает, что Украина пойдет по сценарию Италии:

«Учитывая, что у нас много людей не придерживаются противоэпидемиологических мер: дистанция, маски и санитайзеры».

Врач также обратила внимание на сложную ситуацию в больницах страны: «Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже помещать больных, много тяжелых больных. Так как чем больше людей болеют, тем больше будет «тяжелых».

По ее мнению, если люди «не будут оберегать себя сами», мест в больницах все равно будет недостаточно, сколько бы их не открыли.

Что касается итальянского сценария, Задорожная пояснила, что надлежащее лечение в случае введения протокола сортировки получать будут только те, у кого больше шансов выжить:

«Будет такое как в Италии – когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности».

Украина стремительно поднимается в антирейтингах заболеваемости COVID-19 — наша страна занимает уже 7 место по Европе и 11 — в мире.

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